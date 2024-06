Ordine d’arrivo MotoGP, GP Italia 2024: doppietta azzurra Bagniaia-Bastianini al Mugello! Battuti Martin e Marc Marquez

Calato il sipario sul GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sulla pista del Mugello, i centauri della classe regina si sono affrontati in cerca degli ambiti 25 punti. Una gara difficile in cui, oltre alla massimizzazione della prestazione, si è dovuto tener conto del degrado delle gomme in un GP di 23 giri ad altissima intensità.

Francesco Bagnaia andava a caccia di una replica dopo quanto accaduto ieri nella Sprint Race. Pecco è stato straordinario nella gestione della situazione, imponendo un ritmo inarrivabile per gli altri nella gara del sabato. Tuttavia, questo GP si presentava con una difficoltà ulteriore, ovvero la partenza dalla quinta casella. La penalità per impeding ai danni di Alex Marquez nelle pre-qualifiche ha portato all’arretramento di tre posizioni in griglia.

Una chance per Jorge Martin e Marc Marquez, in particolare, per attaccare. La partenza della gara odierna, in questo senso, è stata fondamentale perché ormai nella moderna classa regina lo start è così. Ne parlava ieri proprio Marquez, sottolineando quanto a differenza degli altri fine-settimana avesse fatto fatica a effetturare la solita procedura.

Ci si aspettava anche una reazione da Enea Bastianini. Il romagnolo ieri è finito per le terre con grande anticipo, visto il contatto che c’è stato alla San Donato. La gestione delle gomme, poi, è stata influente soprattutto per il degrado che ha avuto l’anteriore.

RISULTATI E CLASSIFICA GP ITALIA MOTOGP 2024

1. 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

2. 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

3. 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

4. 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

5. 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM

6. 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI

7. 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI

8. 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

9. 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

10. 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA

11. 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

12. 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA

13. 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI

14. 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA

15. 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

16. 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

17. 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM

18. 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

19. 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA

20. 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA

21. 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA

RITIRATI

14. 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA

15. 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA

37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM