MotoGP, Bagnaia e Bastianini festeggiano la Repubblica con una memorabile doppietta al Mugello!

Francesco Bagnaia completa l’opera e piazza la sua prima doppietta dell’anno, bissando il successo della Sprint e vincendo il Gran Premio d’Italia 2024, valevole come settimo round del Mondiale MotoGP. Quarta affermazione stagionale in gara (la 22ma della carriera in top class, la 32ma complessiva nel Motomondiale) per Pecco, che si impone dunque per la terza volta di seguito al Mugello dopo le vittorie del 2022 e 2023.

Trionfo totale quest’oggi sul circuito toscano per l’Italia (nel giorno della Festa della Repubblica) e per la Ducati, con la doppietta azzurra completata da Enea Bastianini (strepitoso nel superando Marquez e poi Martin all’ultima curva) ed un poker siglato dalla casa di Borgo Panigale. In realtà sono addirittura sei i piloti Ducati nelle prime sette posizioni all’arrivo, a testimonianza della netta superiorità tecnica delle Rosse almeno al Mugello.

Bagnaia ha costruito gran parte della sua vittoria in partenza, recuperando quattro posizioni nelle prime due curve (splendido il suo sorpasso aggressivo su Martin alla Luco) e poi guidando la corsa fino alla bandiera a scacchi gestendo molto bene la situazione e non concedendo mai la possibilità di un attacco a Martinator. Lo spagnolo del Team Pramac ci ha provato nelle battute conclusive, andando però in crisi e subendo il rientro di uno scatenato Bastianini.

Ai piedi del podio in quarta piazza Marc Marquez, che porta comunque a casa punti importanti in chiave iridata, mentre il rookie spagnolo della KTM Pedro Acosta si è dovuto accontentare del quinto posto dimostrandosi su un altro livello rispetto ai suoi compagni di marca e a tutte le non Ducati in griglia. Buon risultato sul fronte italiano anche per Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, 6° e 7°.

Al termine del GP d’Italia, Martin si trova ancora al comando della classifica generale nel Mondiale con un vantaggio di 18 punti su Bagnaia, 35 su Marquez, 57 su Bastianini, 70 su Acosta, 71 su Viñales, 86 su Binder, 89 su Aleix Espargarò e 97 su Di Giannantonio.

CLASSIFICA GP ITALIA MOTOGP 2024

1 25 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’51.385 177.1

2 20 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’52.184 177.1 0.799

3 16 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 40’52.309 177.0 0.924

4 13 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’53.449 177.0 2.064

5 11 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 40’58.886 176.6 7.501

6 10 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 41’01.275 176.4 9.890

7 9 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 41’01.461 176.4 10.076

8 8 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 41’03.068 176.3 11.683

9 7 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’04.920 176.1 13.535

10 6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’07.286 176.0 15.901

11 5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 41’10.567 175.7 19.182

12 4 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 41’11.692 175.7 20.307

13 3 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 41’11.731 175.7 20.346

14 2 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 41’14.677 175.4 23.292

15 1 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41’14.998 175.4 23.613

16 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’19.802 175.1 28.417

17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’20.163 175.1 28.778

18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41’22.007 174.9 30.622

19 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 41’22.842 174.9 31.457

20 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 41’23.695 174.8 32.310

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 41’38.109 173.8 46.724

Non classificati

30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 16’15.226 174.2 14 laps

36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 10’52.470 173.6 17 laps

37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 7’17.845 172.4 19 laps