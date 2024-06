MotoGP, Bagnaia trionfa nella Sprint del Mugello e sfata la maledizione del sabato! 2° Marquez, cade Martin

Francesco Bagnaia spezza finalmente anche il tabù del sabato e vince la Sprint del Mugello valevole per il Gran Premio d’Italia 2024, settimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Si tratta della quinta affermazione in carriera nella manche breve per Pecco, che torna così ad imporsi in questo format per la prima volta dal GP d’Austria 2023.

Il due volte iridato in top class conferma dunque il suo feeling speciale con la pista toscana, dopo il trionfo del 2022 e la doppietta dell’anno scorso, prendendo subito il comando della corsa con una bella partenza per poi gestire abilmente la situazione con un ottimo ritmo allungando progressivamente sul gruppetto degli inseguitori e resistendo nel finale al rientro di uno scatenato Marc Marquez.

Il fuoriclasse di Cervera, a causa di un primo giro negativo, si è reso protagonista di un recupero esaltante a suon di sorpassi centrando la terza piazza d’onore consecutiva nelle Sprint. Alle spalle delle prime due Ducati completa la top3 il rookie iberico Pedro Acosta con la KTM del team Red Bull GasGas Tech3, autore di una prestazione di alto profilo e agevolato sicuramente dalle cadute dei ducatisti di vertice Jorge Martin (scivolato da solo mentre era terzo) ed Enea Bastianini (caduto dopo un contatto con Martin nelle battute iniziali).

Incoraggiante il quarto posto di un redivivo Franco Morbidelli con la Ducati Pramac davanti all’Aprilia di Maverick Viñales e alla KTM di Brad Binder. Da registrare in casa Italia il 7° posto di Fabio Di Giannantonio, mentre sono rimasti fuori dalla zona punti Marco Bezzecchi 11°, Lorenzo Savadori 18° e Luca Marini 19°.

Dopo lo zero odierno nella Sprint, Martin resta comunque leader della generale con un vantaggio di 27 punti su Bagnaia, 32 su Marquez, 61 su Bastianini, 63 su Viñales, 65 su Acosta, 76 su Binder, 78 su Aleix Espargarò e 90 su Di Giannantonio.

CLASSIFICA SPRINT GP ITALIA MOTOGP 2024

1 12 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’30.251 177.4

2 9 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’31.720 177.2 1.469

3 7 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 19’34.398 176.8 4.147

4 6 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 19’35.672 176.6 5.421

5 5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 19’37.944 176.3 7.693

6 4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’38.522 176.2 8.271

7 3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 19’38.822 176.1 8.571

8 2 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’39.097 176.1 8.846

9 1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 19’39.235 176.1 8.984

10 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 19’40.336 175.9 10.085

11 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 19’40.450 175.9 10.199

12 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’44.239 175.3 13.988

13 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 19’44.388 175.3 14.137

14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’48.510 174.7 18.259

15 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 19’48.560 174.7 18.309

16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 19’49.625 174.5 19.374

17 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 19’53.311 174.0 23.060

18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 19’54.847 173.8 24.596

19 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 19’55.838 173.6 25.587

Non classificati

89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 12’26.953 176.9 4 laps

36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 7’17.081 172.8 7 laps

23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 3’36.638 174.3 9 laps

20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’54.159 165.4 10 laps

88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’54.430 165.0 10 laps