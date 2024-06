Moto3, David Alonso ne fa cinque al Mugello. 7° Lunetta e Bertelle in top-10

David Alonso si è confermato il migliore nella Moto3. Il settimo appuntamento del Mugello, in Italia, ha dato seguito alla serie di vittorie del pilota colombiano del Team Aspar. In sella alla CFMOTO, dopo aver conquistato la pole-position, Alonso ha cercato fin dalle prime battute di andare in fuga, ma riassorbito dal gruppo degli immediati inseguitori ha rotto nuovamente gli indugi a quattro giri dalla fine e non c’è stato nulla da fare.

Ci ha provato l’olandese Colin Veijer (Huqvarna Liqui Moly Intact GP) a chiudere il buco, ma il neerlandese è giunto a 0.142 in seconda posizione. Il podio è stato completato dal giapponese Ryusei Yamanaka (MT Helmets – MSI) a 1.253. Per Alonso è dunque la quinta affermazione stagionale che comporta un rafforzamento della propria leadership in graduatoria, visto il 14° posto del rivale diretto per la classifica generale, Dani Holgado. Il sudamericano comanda la classifica generale con 143 punti, +37 su Holgado e +48 su Veijer.

Una gara condizionata da una bandiera rossa, causata dall’incidente che ha visto coinvolti Filippo Farioli e Xabi Zurutuza. Farioli ha potuto riprendere poi dopo la sospensione, mentre l’iberico è stato trasportato in ospedale per fare degli accertamenti, essendo stato investito fortuitamente dal centauro nostrano.

In casa Italia va sottolineata la prestazione di Luca Lunetta (SIC58 Squadara Corse), capace di rimontare piuttosto bene, dopo un contatto nel primo giro con Veijer. Lunetta si è classificato settimo a 13.839 dal vertice. In top-10 troviamo anche Matteo Bertelle (Team Snipers) che ha concluso in decima posizione a 14.106. Per quanto riguarda gli altri italiani, Riccardo Rossi ha terminato 13°, Nicola Carraro 16°, Farioli 19° e Stefano Nepa si è dovuto ritirare.