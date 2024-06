Moto2, Joe Roberts sbanca al Mugello. 7° Celestino Vietti, il migliore degli italiani

Una sorta di Sprint Race è andata in scena al Mugello, settima tappa del Mondiale 2024 di Moto2. 12 giri quelli affrontati dai centauri della media cilindrata per via della sospensione della gara di Moto3 a precedere, che per questioni di palinsesto ha portato la Direzione Gara ad agire di conseguenza, con 12 tornate e non 19 come era previsto originariamente.

La vittoria è andata allo statunitense Joe Roberts che ha così posto un freno all’egemonia spagnola della categoria. Il pilota dell’OnlyFans American Racing si è imposto davanti allo spagnolo Manuel Gonzalez (Team Gresini) di 0.067 in un arrivo allo sprint. A completare il podio è stato l’altro iberico Alonso Lopez (Speed Up) a 0.934. Visto il quarto posto di Sergio Garcia (MT Helmets – MSI), Roberts ha accorciato le distanze nei confronti dell’iberico, distante dalla vetta 7 lunghezze.

Una top-10 in cui troviamo anche il giapponese Ai Ogura quinto a 1.253, sulla Kalex MT Helmets – MSI, davanti allo spagnolo Aron Canet (Fantic Racing) a 1.859, a un buon Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) a 2.618, all’iberico Izan Guevara (Team Aspar) a 3.349, al thailandese Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia) a 3.450 e allo spagnolo Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team) a 5.877.

Negativa la prestazione di Tony Arbolino, da cui ci si aspettava molto di più di un 16° posto (+13.381) sulla Kalex del Team Marc VDS, mentre 20° Dennis Foggia (Italtrans Racing) a 17.512. Caduta nell’ultimo giro per Mattia Pasini, quando era 12° sulla moto del Team Ciati Boscoscuro.