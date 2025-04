LIVE Paolini-Lys, WTA Stoccarda 2025 in DIRETTA: debutto con Marc Lopez in panchina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del WTA 1000 di Stoccarda tra Jasmine Paolini e la tedesca Eva Lys. Secondo confronto diretto tra le due giocatrici a distanza di due mesi dalla vittoria dell’azzurra sul cemento di Dubai. La vincente dell’incontro troverà al secondo turno la tedesca che si aggiudicherà il derby tra Jule Niemeier e Laura Siegemund.

Paolini, ventottenne di Castelnuovo Garfagnana, arriva in Germania da numero 6 del mondo dopo un avvio di stagione condizionato da alti e bassi. La toscana ha tuttavia colto brillantemente le semifinali in quel di Miami, torneo nel quale ha ceduto soltanto alla numero 1 WTA Aryna Sabalenka, e si appresta a calcare la terra rossa europea con rinnovato entusiasmo in vista del secondo Slam stagionale con la novità in panchina rappresentata dallo spagnolo Marc Lopez.

Dal canto suo Lys, ventitreenne nata a Kiev ma tedesca a tutti gli effetti, si presenta al torneo casalingo da numero 68 delle classifiche WTA. In questo 2025 vanta gli ottavi di finale agli Australian Open ed i sedicesimi a Dubai, fermata proprio dalla numero uno d’Italia. Dal tennis potente, fa di servizio e dritto le sue armi principali, ma manca in costanza di rendimento.

Il match di primo turno del WTA 1000 di Stoccarda tra Jasmine Paolini e la tedesca Eva Lys sarà il secondo incontro della sessione pomeridiana/serale a partire dalle 17.00 dopo Niemeier-Siegemund. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto della sfida. Buon divertimento e buon tennis a tutti!