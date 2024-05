Zaynab Dosso in fase di studio sui 100: tempo di transizione verso gli Europei, Swoboda domina a Ostrava

Zaynab Dosso non ha regalato una sensazionale prestazione cronometrica sui 100 metri al Golden Spike, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica leggera). La primatista italiana tornava a cimentarsi sul rettilineo a due settimane di distanza dal superbo 11.02 corso a Savona (nel mezzo aveva corso sul mezzo giro di pista a Roma).

La 25enne ha chiuso con il tempo di 11.18 (0,7 m/s di vento a favore), concludendo la gara al terzo posto alle spalle della sempre più scatenata polacca Ewa Swoboda (11.05) e della gambiana Gina Mariam Bass Bittaye (11.14). Piazzamento e crono non esaltanti, ma non sembrano esserci campanelli d’allarme a dieci giorni degli Europei.

L’azzurra si è alzata per ultima sui blocchi di partenza e ha avuto uno dei tempi di reazione più alti (0.167). Lo scatto iniziale della velocista emiliana non è stato all’altezza di quello visto un paio di settimane e poi sul lanciato è risultata un po’ macchinosa nell’azione, sembrando poco fluida rispetto ai suoi standard.

Probabilmente l’allieva di Giorgio Frinolli ha voluto testare la condizione in vista della rassegna continentale: nel corso di questa settimana di avvicinamento ci si focalizza sull’ultimo carico di lavoro proprio per farsi trovare pronti all’appuntamento di Roma. Zaynab Dosso sarà tra le favorite per le medaglie nella capitale, ma la concorrenza si preannuncia spietata.