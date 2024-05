WTA Strasburgo 2024, risultati 20 maggio: avanza Elina Svitolina, fuori Barbora Krejcikova

Si completa il primo turno degli Internationaux de Strasbourg 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso sulla terra battuta outdoor di Strasburgo, in Francia: non ci sono azzurre al via nel torneo transalpino, che oggi vede avanzare agli ottavi, tra le altre, l’ucraina Elina Svitolina.

La polacca Magdalena Frech elimina la statunitense Sloane Stephens con un doppio 6-3, mentre la padrona di casa transalpina Fiona Ferro regola la russa Erika Andreeva con un duplice 6-2, infine la ceca Katerina Siniaková supera la kazaka Yulia Putintseva con lo score di 6-0 7-5.

L’ucraina Elina Svitolina batte l’altra transalpina Diane Parry col punteggio di 6-3 6-4, mentre la russa Ekaterina Alexandrova piega l’iberica Cristina Bucsa con lo score di 6-0 7-5, invece la polacca Magda Linette supera la romena Sorana Cirstea con un doppio 7-5.

La cinese Xinyu Wang elimina la russa Anna Kalinskaya per 6-4 7-6, mentre l’altra russa Liudmila Samsonova piega la ceca Barbora Krejcikova in tre set con lo score di 6-2 6-7 6-4, infine la statunitense Emma Navarro supera la francese Alizé Cornet col punteggio di 6-4 6-1.

WTA 500 STRASBURGO 2024 – RISULTATI 20 MAGGIO

Magdalena Frech batte Sloane Stephens 6-3 6-3

Fiona Ferro batte Erika Andreeva 6-2 6-2

Katerina Siniaková batte Yulia Putintseva 6-0 7-5

Elina Svitolina batte Diane Parry 6-3 6-4

Ekaterina Alexandrova batte Cristina Bucsa 6-0 7-5

Magda Linette batte Sorana Cirstea 7-5 7-5

Xinyu Wang batte Anna Kalinskaya 6-4 7-6

Liudmila Samsonova batte Barbora Krejcikova 6-2 6-7 6-4

Emma Navarro batte Alizé Cornet 6-4 6-1