WTA Strasburgo 2024, risultati 23 maggio: in semifinale Samsonova, Keys e Collins

La pioggia rallenta il programma degli Internationaux de Strasbourg 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso sulla terra battuta outdoor di Strasburgo, in Francia: si disputano soltanto tre dei quarti di finale previsti, con l’ultima sfida che verrà giocata domani, quando andranno in scena anche le semifinali.

Sarà chiamata ad un doppio impegno, infatti, la vincente del match tra la ceca Marketa Vondrousova, numero 1 del seeding, e l’ucraina Anhelina Kalinina: ad attendere una delle due sarà la statunitense Danielle Collins, numero 3 del tabellone, che regola la transalpina Clara Burel, sconfitta per 6-1 6-3.

Definita, invece, la prima semifinale di domani, quella della parte bassa del tabellone: la testa di serie numero 4, la statunitense Madison Keys, elimina la polacca Magda Linette con lo score di 6-1 6-3, e se la vedrà con la testa di serie numero 5, la russa Liudmila Samsonova, che liquida la numero 2 del seeding, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, col punteggio di 6-3 6-0.

WTA 500 STRASBURGO 2024 – RISULTATI 23 MAGGIO

Marketa Vondrousova contro Anhelina Kalinina rinviata a domani

Danielle Collins batte Clara Burel 6-1 6-3

Madison Keys batte Magda Linette 6-1 6-3

Liudmila Samsonova batte Beatriz Haddad Maia 6-3 6-0