WTA Merida 2024, Stefanini agguanta il secondo turno poi la pioggia sospende il programma

La pioggia ha condizionato notevolmente il programma del WTA di Merida, portando alla cancellazione di gran parte degli incontri previsti nella notte italiana, con ancora molte sfide di primo turno che devono essere completate nella giornata odierna.

Sono solo tre le partite che si sono completate e tra queste c’è quella di Lucrezia Stefanini, che ha staccato il biglietto per il secondo turno dopo la netta vittoria sulla tedesca Jule Niemeier, numero 86 della classifica mondiale. L’azzurra, che occupa la posizione numero 163 del ranking, si è imposta in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e trentasei minuti di gioco.

Stefanini attende ora la vincente del match tra la spagnola Sara Sorribes Tormo e la messicana Ana Sofia Sanchez. Un incontro che è stato interrotto per pioggia e che vedeva l’iberica in vantaggio di un set (6-2), ma con la padrona di casa che aveva trovato il break in apertura di secondo set.

Si sono qualificate per il secondo turno anche l’americana Varvara Lepchenko e la turca Zeynep Sonmez, che hanno sconfitto rispettivamente la slovena Tamara Zidansek con un duplice 6-2 e l’argentina Maria Lourdes Carle in rimonta con il punteggio di 5-7 6-1 6-2.

RISULTATI WTA MERIDA 2024 (30 OTTOBRE)

Lepchenko (Usa) b. Zidansek (Slo) 6-2 6-2

Stefanini (Ita) b. Niemeier (Ger) 6-3 6-2

Sonmez (Tur) b. Carle (Arg) 5-7 6-1 6-2

Sorribes Tormo (Esp) – Sanchez (Mex) 6-2 0-1 interrotta