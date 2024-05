WTA Roma, Lucrezia Stefanini cede in due set a Linda Noskova in due set

Niente da fare per Lucrezia Stefanini, impegnata nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis. La n.179 del ranking doveva affrontare la testa di serie n.29 del tabellone, Linda Noskova. La ceca ha confermato i pronostici e si è imposta con il punteggio di 6-3 7-6 (1). Peccato per Stefanini, visto l’andamento del secondo parziale che avrebbe potuto darle maggiori soddisfazioni. Noskova, quindi, prosegue nel percorso e giocherà contro la vincente tra l’americana Rogers e la cinese Zheng (testa di serie n.7).

Nel primo set si comprende da subito che Stefanini avrà grossi problemi nel gestire i turni al servizio. L’azzurra non riesce a tenere il primo turno alla battuta della partita, ma reagisce prontamente con il contro-break. Tuttavia il fondamentale citato non dà grande supporto alla tennista del Bel Paese, che perde malamente a zero il terzo game e subisce un nuovo break nel quinto. Lucrezia tenta di tornare in auge, salvando un set-point nel settimo gioco e strappando il servizio a Noskova nell’ottavo. Il valzer del break, purtroppo, prosegue e la ceca fa calare il sipario sul 6-3.

Nel secondo set l’azzurra mette sul campo tutto quello che ha. Il break in proprio favore matura nel terzo game, ma nel successivo ai vantaggi c’è il contro-break nonostante gli sforzi di Stefanini di tenere il margine. Nuovo break di Lucrezia nel settimo gioco, senza concedere quindici, e nuovamente il servizio non le dà una mano nel gioco successivo. Stessa storia, stesso mare nell’undicesimo e nel dodicesimo game: break dell’italiana e contro-break della ceca, cancellando un set-point. Si va al tie-break e, prosciugata da tutte le sue energie mentali, Stefanini cede 7-1.