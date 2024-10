WTA Merida, Lucrezia Stefanini si impone nettamente su Niemeier e raggiunge il secondo turno

Una soddisfazione grande arriva da Merida (Messico) per Lucrezia Stefanini. L’azzurra conquista il secondo turno del WTA 250 messicano sul cemento all’aperto battendo con un perentorio 6-3 6-2 Jule Niemeier in poco più di un’ora e mezza: un tennis solido per tutto il match e una vittoria più che meritata contro un’avversaria apparsa fuori forma. Si tratta della quarta vittoria quest’anno nel circuito maggiore per Stefanini che al secondo turno affronterà una tra Sara Sorribes Tormo e la wild card locale Ana Sofia Sanchez.

La partenza è eccellente per Stefanini che per tutto il primo set è semplicemente impeccabile alla battuta, perdendo appena tre punti nei suoi turni. Il match prosegue molto equilibrato con pochissimi punti per chi risponde fino all’1-2, quando la tedesca da 30-0 comincia ad avere fretta, a sbagliare tanto e subisce così il break. Un break che vale il set per la giocatrice toscana con il punteggio di 6-3: la tedesca è mossa particolarmente bene e negli scambi prolungati fa tanta fatica.

Nel secondo set cambia il canovaccio, con il servizio che non è più determinante come nel primo parziale. Stefanini va subito avanti 1-0, sembra poter andare sul 2-0 andando sul 40-0 al servizio, ma Niemeier ha un sussulto d’orgoglio. La numero 163 del mondo riesce ad allungare nei due game successivi: ottiene il break nel terzo gioco e al servizio risale dal 15-40 salendo sul 3-1. Da qui in avanti tre break consecutivi tra errori e regali, ma è sempre Stefanini ad essere più solida e pulita. La fiorentina chiude quindi sul 6-2 e ottiene un successo più che meritato.

Stefanini ha servito bene: 73% di prime in campo con il 73% di resa. Niemeier in grande difficoltà specie con la seconda di servizio: appena 8 punti raccolti su 24.