WTA Roma, Elena Rybakina si ritira dal torneo del Foro Italico: cosa è successo alla n.4 del mondo

Una notizia poco gradita arriva da Roma e riguarda la tennista kazaka Elena Rybakina, vincitrice degli Internazionali d’Italia 2023. La n.4 del mondo, infatti, ha annunciato il suo ritiro dal WTA1000 capitolino. Non è la prima rinuncia della top-5, sovente costretta ad alzare bandiera bianca per problemi di salute.

Una motivazione che si è replicata anche in questa circostanza, come confermato da lei stessa: “Sono molto dispiaciuta di dovermi ritirare dal torneo di Roma, ma sfortunatamente non mi sento abbastanza bene per poter giocare. Ho dei bei ricordi legati all’anno scorso e non vedevo l’ora di difendere il mio titolo. Roma è molto speciale per me e non vedo l’ora di tornare l’anno venturo per provare vincere nuovamente“.

Esce di scena quindi colei che si era imposta 12 mesi fa e il suo posto è stato preso nel tabellone principale dalla francese Oceane Dodin (lucky loser). Sarà quindi quest’ultima a sfidare la rumena Irina Begu (n.161 del mondo). Uno spicchio del main draw che quindi si apre dove si trovava la kazaka. Un discorso che potrebbe interessare anche la nostra Jasmine Paolini, che quest’oggi farà il proprio esordio contro l’egiziana Mayar Sherif (n.80 del mondo).