WTA Roma 2024: Elisabetta Cocciaretto si arrende alla francese Garcia nel secondo turno

Si ferma al secondo turno il cammino di Elisabetta Cocciaretto negli Internazionali d’Italia 2024. La tennista marchigiana è stata sconfitta dalla francese Caroline Garcia, numero 23 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 7-6 dopo un’ora e trentotto minuti di gioco. Sicuramente i rimpianti sono soprattutto per la seconda frazione, con l’azzurra che si era trovata avanti di un break, servendo per il set.

La differenza è stata fatta soprattutto con la prima di servizio, visto che la francese ha ottenuto l’84% dei punti con questo colpo contro il 63% dell’azzurra. Simile il rendimento con la seconda invece, visto che entrambe hanno vinto 15 punti a testa.

Cocciaretto si trova subito ad affrontare tre palle break, ma riesce ad annullarle. Purtroppo il break è nell’aria e la marchigiana addirittura perde a zero il servizio nel terzo game. Garcia è in pieno controllo del match nel primo set e ottiene un altro break nel quinto gioco, scappando sul 4-1. La numero 23 della classifica mondiale conclude la prima frazione sul 6-2 in suo favore.

Nonostante il set perso, Cocciaretto parte benissimo nel secondo e ottiene subito il break a zero. L’azzurra scappa sul 3-0 ed allunga ulteriormente fino al 5-2. Sembra un set pronto a scivolare nelle mani dell’azzurra ed invece nel momento decisivo Garcia riesce ad ottenere il controbreak nel nono gioco. La francese annulla anche due set point nel decimo game e pareggia sul 5-5. Si va di conseguenza al tie-break, che viene vinto dalla francese con il punteggio di 7-5.