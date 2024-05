WTA Roma 2024: cominciano i quarti. Swiatek-Keys e Gauff-Zheng, sfide di lusso al Foro Italico

Si giocano oggi i primi due quarti di finale del WTA 1000 in quota Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma. Non si può certo dire che la parte alta di tabellone abbia avuto grandi defezioni, anzi i nomi arrivati fin qui possono ben definirsi di tutto rispetto.

In particolare, pur se negli ultimi due turni ha avuto qualche piccolo patema in più (per le sue abitudini), Iga Swiatek è a questo punto senza aver mai realmente pensato di trovarsi a perdere. Di fronte alla polacca c’è l’americana Madison Keys, con cui è avanti 3-1 nei confronti diretti e che, va detto, sta trovando un’annata davvero buona a 29 anni, una di quelle che ne ricorda i tempi migliori.

Vero è che si rischia di rivedere un remake sia di Roma 2021 (7-5 6-1) che di Madrid di quest’anno (6-1 6-3) sempre a favore dell’attuale numero 1 del mondo, che sul rosso ha davvero troppe armi per quasi tutte.

Nella sessione serale ci sarà una prima assoluta tra due delle più in vista tra le giovani del circuito. Coco Gauff e Qinwen Zheng sono le speranze di USA e Cina, con l’una ormai già diventata una sostanziale certezza e l’altra decisamente in rampa di lancio dopo un grande 2023. Ormai bisognerebbe anche smettere di dire che Gauff sul rosso non ci sa fare: una finale al Roland Garros avrebbe dovuto chiudere il discorso, ma evidentemente non l’ha chiuso e lei fa di tutto per far capire che anche sul mattone tritato c’è. Anche se il suo percorso, con due set lasciati per strada, non è stato facile.

Per Zheng vale una parte dello stesso discorso, nel senso che pur essendo evidente che il suo gioco non ha i crismi di quello da terraiola, sa adattarlo bene. Anche l’asiatica ha perso un parziale, al terzo turno con la ceca Linda Noskova, ma è riuscita a venire a capo di quella Naomi Osaka che, su questa superficie, è notoriamente depotenziata.