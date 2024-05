ATP Roma, Tsitsipas-De Minaur il big match degli ottavi: quante sfide a sorpresa!

Giunge il momento degli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma: in questo martedì sono tutti in campo i migliori sedici del torneo romano che si giocano l’accesso ai quarti di finale. Tante sono le sfide inedite e le possibili sorprese in una fase avanzata del tabellone.

Il big match di questi ottavi sarà quello tra Stefanos Tsitsipas e Alex de Minaur. Visti i giocatori rimasti nel torneo, probabilmente il greco è il principale favorito, ma deve affrontare l’australiano che ha mostrato i suoi progressi anche sulla terra battuta, giocando un bel match contro Auger-Aliassime e uscendo con la sua tenacia e forza di volontà alla distanza. Ad Acapulco il tennista aussie ha interrotto una serie di 12 sconfitte contro l’ellenico.

In campo andranno anche due che hanno vinto questo torneo, ossia Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Il tedesco affronta Nuno Borges in un match che appare alla sua portata dopo il buon successo con Darderi, mentre il russo avrà un impegno più probante contro Tommy Paul dopo le tante difficoltà incontrate ieri contro Hamad Medjedovic.

Gli altri cinque quarti presentano sfide peculiari e inedite: c’è curiosità per il confronto tra Fritz e Dimitrov, con il bulgaro uscito non al meglio dalla partita contro Atmane, mentre Hurkacz appare favorito contro Baez, che viene però dal successo con Rune. Grande chance per Tabilo e Khachanov, Monteiro e Zhang, Jarry e Muller per raggiungere i quarti di finale.