WTA Rabat 2024, Peyton Stearns domina la finale contro Mayar Sherif

Dura un’ora e tredici minuti la finale del Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem 2024 di tennis: l’ultimo atto del torneo di categoria WTA 250, giocato sulla terra battuta outdoor di Rabat, in Marocco, vede il dominio della statunitense Peyton Stearns, che liquida l’egiziana Mayar Sherif con il punteggio di 6-2 6-1.

Nel primo set la statunitense è cinica nel conquistare i punti più importanti del parziale: sia nel quarto che nell’ottavo gioco Stearns riesce a trascinare ai vantaggi Sherif e, successivamente, ad ottenere palla break. In entrambi i casi la nordamericana sfrutta immediatamente l’occasione, strappando la battuta all’avversaria. In questo modo Stearns incamera il primo parziale in 34 minuti con lo score di 6-2.

Nella seconda partita Stearns annulla nel game d’apertura due palle break non consecutive, poi è lei, nel game successivo, a strappare la battuta a quindici all’egiziana, sfruttando la prima opportunità. La scena si ripete nel sesto game, con Stearns che centra un altro break, sempre a quindici ed alla prima occasione, volando sul 5-1. La statunitense va a servire per il match, risale dal 15-40 dopo aver annullato due palle break, e va a chiudere sul 6-1 in 39 minuti.

Le statistiche sottolineano la capacità della statunitense di giocare meglio i punti decisivi: Stearns converte tutte le quattro palle break avute a disposizione, cancellando invece le quattro opportunità, concesse in due game, all’africana. La nordamericana vince nel complesso 59 punti contro i 38 portati a casa da Sherif.