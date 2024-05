WTA Rabat, Peyton Stearns e Mayar Sherif saranno le finaliste del torneo sul rosso marocchino

Saranno la statunitense Peyton Stearns e l’egiziana Mayar Sherif le finaliste del WTA250 di Rabat. Sulla terra rossa marocchina le due semifinali odierne hanno avuto un esito diametralmente opposto e fa pensare che la ragazza, nativa nella terra dei Faraoni, abbia maggiori possibilità per conquistare il titolo.

Sherif, che aveva battuto a Roma Jasmine Paolini in un incontro molto lottato, ha impartito una dura lezione alla russa Kamilla Rakhimova (n.105 WTA). La n.66 del mondo ha fatto valere la propria grande solidità, specialmente dal lato del rovescio, e in 63′ di gioco ha fatto calare il sipario sullo sconfortante punteggio (per l’avversaria) di 6-0 6-1.

Decisamente più sofferta l’affermazione di Stearns (n.81 del ranking) contro la bulgara Viktoriya Tomova (n.84 del ranking). La statunitense l’ha spuntata dopo oltre tre ore di gioco (3 ore e 15 minuti), con il punteggio di 6-7 (6) 7-5 7-6 (4). Una partita, come si intuisce dal punteggio, molto equilibrata e in cui alla fine la determinazione della statunitense nell’ultimo tie-break è stato il fattore decisivo.

Per quanto si è visto nelle due partite, come già detto, Sherif ha grandi chance per essere vittoriosa domani, anche per la differente spesa energetica tra le due partite disputate.