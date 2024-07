Lucia Bronzetti vince il WTA 125 di Contrexeville al decimo match point contro Mayar Sherif

Dieci: tanti sono i match point che servono, dopo ben 3 ore e 34 minuti di lotta durissima, a Lucia Bronzetti per portare a casa il WTA 125 di Contrexeville, in Francia. Battuta l’egiziana Mayar Sherif per 6-4 6-7(4) 7-5. In particolare, questa la distribuzione dei match point: uno sul 5-4 del secondo set, quattro sul 5-3, tre sul 5-4 e due (tra cui quello decisivo) sul 6-5 del terzo.

Un cammino che, per Bronzetti, inizia da testa di serie numero 4 e con la vittoria sulla svizzera Simona Waltert per 6-1 6-2, per poi proseguire contro l’ucraina Kateryna Baindl per 7-5 5-7 6-3.

Duro anche il quarto di finale con la francese Elsa Jacquemot (4-6 6-3 6-4), che curiosamente sarà la sua prima avversaria a Palermo nella settimana in arrivo. Poi la facile semifinale con la cinese Gao Xinyu (6-2 6-1) e il citato, complicatissimo ultimo atto contro una che sul rosso non è mai facile da affrontare.

Con questo risultato, Bronzetti salirà al numero 70 del ranking WTA a partire da domani, dopo esser scesa all’81° posto. Si completa così una giornata che, a livello di 125, parla del tutto italiano, visto anche il successo di Martina Trevisan nella mattina a Bastad.