WTA Rabat 2024: Cocciaretto si ferma ai quarti di finale contro Rakhimova

Giornata da dimenticare per il tennis femminile azzurro nel torneo WTA di Rabat. Dopo l’incredibile sconfitta di Lucia Bronzetti (era avanti 5-0 nel terzo set), è arrivata in serata anche quella di Elisabetta Cocciaretto sempre nei quarti di finale. La tennista marchigiana si è arresa alla russa Kamilla Rakhimova, numero 105 del mondo, in due set con un doppio 7-5 in un’ora e cinquantadue minuti di gioco.

Cocciaretto paga un rendimento sicuramente molto basso al servizio, visto che con la seconda ha ottenuto solamente il 33% dei punti. La marchigiana ha poi concesso ben tredici palle break alla russa, salvandone comunque otto.

Inizio in salita del match per l’azzurra, che si è trovata a cedere il servizio nel secondo game. Rakhimova scappa sul 3-0, poi sul 4-1 ed anche sul 5-2. Cocciaretto riesce a rimontare, recuperando il break nel nono gioco e pareggiando i conti sul 5-5. Quando il tie-break sembra certo, invece, Rakhimova strappa ancora il servizio all’avversaria e va a chiudere la prima frazione sul 7-5.

Break di Cocciaretto e controbreak di Rakhimova in apertura di secondo set. Cocciaretto annulla ben quattro palle break alla russa nel quarto gioco. Ancora break di Cocciaretto nel quinto game, ma immediato controbreak di Rakhimova nel gioco successivo. L’azzurra annulla un match point nel decimo game, ma nel dodicesimo ne concede altri due e il secondo è quello fatale.