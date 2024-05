World Relays atletica 2024, staffette azzurre a caccia della qualificazione olimpica per Parigi

Il primo vero snodo cruciale nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Parigi è ormai alle porte per l’atletica leggera italiana, che si appresta ad affrontare questo weekend a Nassau le World Relays 2024. La capitale delle Bahamas ospiterà infatti i Mondiali di staffette, ovvero una rassegna iridata riservata esclusivamente a 4×100 (di genere) e 4×400 (di genere e mista).

L’evento assume un peso specifico elevatissimo perché mette in palio in ogni singola gara ben 14 pass a cinque cerchi (le ultime due formazioni verranno poi selezionate a fine giugno tramite ranking), che verranno distribuiti alle otto finaliste ed altre sei squadre in base ai risultati dei ripescaggi. L’Italia si presenta a Nassau con l’obiettivo di centrare l’en plein e volare a Parigi con tutte e cinque le staffette.

“È un passaggio decisivo nella stagione che porta all’Olimpiade: considerato il numero degli atleti coinvolti, è palese anche la ricaduta sulla composizione della nostra squadra olimpica. A conti fatti, qui a Nassau si potrebbero determinare fino a 30 convocazioni per la rassegna a cinque cerchi“, ha dichiarato il Direttore Tecnico azzurro Antonio La Torre.

Osservata speciale inevitabilmente la 4×100 maschile oro olimpico e argento mondiale in carica, che riabbraccia anche Marcell Jacobs dopo la decisione di trasferirsi in Florida per per farsi seguire dall’allenatore statunitense Rana Reider. Grande curiosità per capire quale sarà la composizione dei vari quartetti tricolori, chiamati ad una prestazione importante sin dalla batterie per archiviare al primo colpo la qualificazione olimpica.