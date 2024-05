WEC, 6h di test a Spa-Francorchamps prima della 24h Le Mans

Terzo appuntamento questo fine settimana con il FIA World Endurance Championship dopo la festa tricolore di Imola. Cresce l’attesa per la 6h di Spa-Francorchamps, evento cruciale che precede in ordine cronologico la 24h Le Mans. Il round delle ‘Ardenne’ sarà quindi come sempre l’ultimo test prima dell’evento automobilistico più importante al mondo.

Toyota prova a confermarsi regina in Belgio, i giapponesi hanno infatti dominato la scena negli ultimi anni imponendosi ininterrottamente dal 2017 al 2023. I campioni del mondo in carica hanno anche ottenuto una gioia nel 2014, unici a rientrare nell’albo d’oro oltre ad Audi Sport.

Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer (Porsche Penske Motorsport #6) guidano il campionato grazie alla vittoria nella 1812km del Qatar ed al secondo posto di Imola. Sono 56 attualmente i punti del marchio teutonico contro i 40p di Mike Conway /Kamui Kobayashi/Nyck de Vries (Toyota GR #8), equipaggio che ha saputo primeggiare sulle rive del Santerno.

Porsche e Toyota sfidano Ferrari che ha mostrato davanti ai propri tifosi di reggere il ritmo dei migliori. La strategia discutibile utilizzata nella sfida casalinga non ha messo in ombra il potenziale dei vincitori dell’ultima 24h Le Mans, nuovamente all’attacco con i due prototipi ufficiali di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi #51 e Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina #50 oltre alla 499P privata #83 di AF Corse con Robert Kubica/Yifei Ye/ Robert Shwartzman.

BMW cerca risposte dopo gli ottimi segnali di Imola, mentre attenzione al nuovo test in pista di Peugeot con la versione 2024 della propria 9X8. Attenzione anche a Cadillac Racing, apparentemente in ombra in Italia in seguito anche ad una qualifica non perfetta.

Occhi puntati in GT, invece, alla bagarre tra WRT BMW e Pure Rxcing Porsche. I belgi giocano in casa, Valentino Rossi insegue con Ahmad Al Harthy/Maxime Martin #46 la prima affermazione in LMGT3 dopo il secondo posto di Imola alle spalle dell’auto gemella #31 di Augusto Farfus/ Darren Leung/Sean Gelael. In vetta al campionato resta in ogni caso la Porsche #92 di Alex Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler, equipaggio che oltre alla pole di Imola ha firmato il successo a Lusail ed un prezioso terzo posto in Emilia Romagna.

Ai margini della tappa belga sono molte le assenze dovute alla concomitanza con il round di Berlino dell’ABB Formula E World Championship. Per questa ragione alcuni team hanno deciso di gareggiare con due piloti seguendo l’esempio di Cadillac Racing, in scena nuovamente con Earl Bamber ed Alex Lynn (gli americani non corrono in tre visti gli impegni paralleli nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship o con la NTT IndyCar Series).

A Spa non ci saranno quindi, vista le due corse di Formula E in Germania, il belga Stoffel Vandoorne (Peugeot), il francese Jean Eric Vergne (Peugeot), il transalpino Norman Nato (Hertz JOTA Porsche) e l’elvetico Edoardo Mortara (Lamborghini). Tutti non verranno sostituiti ad eccezione dell’ultimo citato, rimpiazzato da Andrea Caldarelli che per la prima volta in carriera correrà nel Mondiale Endurance in Hypercar dopo aver militato in LMP2. Ricordiamo che da regolamento è possibile gareggiare con due e non con tre piloti per la classe regina del FIA WEC, un limite che per ovvie ragioni decade in occasione della 24h Le Mans.

Tra gli assenti nell’entry list della 6h di Spa citiamo anche Kelvin van der Linde (Akkodis ASP Lexus) e Doriane Pin (Iron Dames Lamborghini). Il sudafricano sostituisce di fatto Nico Mueller in Formula E, l’elvetico resta nel FIA WEC con Peugeot, mentre la francese tornerà solamente per la 24h Le Mans in LMGT3 viste le concomitanze con F1 Academy e Formula Regional Europe. Il giapponese ex campione Super GT Ritomo Miyata correrà con Lexus, l’esperta svizzera Rahel Frey dividerà l’abitacolo con Michelle Gatting/Sarah Bovy come accade in European Le Mans Series.

Giovedì le prove libere, venerdì la FP3 e le qualifiche. Come da tradizione la 6h di Spa è prevista nella giornata di sabato e non di domenica, l’azione potrà essere seguita live su Discovery +.