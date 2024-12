WEC, BMW ed Alpine si preparano per il 2025

BMW ed Alpine sono le ultime squadre in ordine cronologico ad aver annunciato i piloti che correranno nel FIA World Endurance Championship e di conseguenza anche nella 24h Le Mans 2025. La LMDh tedesca e quella francese si apprestano per disputare la seconda stagione nel Mondiale, la prima citata ha un anno in più rispetto ai francesi visto l’impegno nel 2023 esclusivo in North America.

Per BMW ci sarà come già annunciato l’ex pilota F1 Kevin Magnussen con la n. 15 oltre all’elvetico Raffaele Marciello ed al belga Dries Vanthoor. La seconda M Hybrid V8, invece, vedrà al volante il sudafricano Sheldon van der Linde, il tedesco René Rast e l’olandese Robin Frijns (n. 20).

In Alpine, invece, Mick Schumacher sarà nuovamente della partita. L’ex volto di F1 per Haas guiderà l’auto n. 36 con Charles Milesi e l’ex volto di Porsche Penske Motorsport Fred Mako. Menzione d’onore ovviamente anche per la gemella n. 35 con il transalpino Jules Gounon al debutto a tempo pieno insieme ai confermati Ferdinand Habsburg e Paul Loup Chatin.

La notizia in vista del FIA WEC 2025 riguarda anche l’addio di Maxime Martin a BMW Motorsport. Il 38 enne belga, ex volto del DTM e vincitore in carriera come il padre di almeno una 24h di Spa, si prepara per una nuova sfida dopo aver gareggiato negli ultimi due anni accanto a Valentino Rossi nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS e non solo.