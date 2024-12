24 Ore Le Mans, nuovo programma per le qualifiche nel 2025

Cambia il format delle qualifiche della 24 Ore Le Mans 2025, evento che nuovamente sarà valido per il FIA World Endurance Championship. ACO, organizzatore della manifestazione automobilistica più importante al mondo, ha deciso di aggiungere una sessione, determinante per decidere le prime file dello schieramento in tutte le classi in pista.

Le Hypercar, a differenza del 2024, saranno divise dalle LMGT3 e delle LMP2. Mercoledì 11 giugno si svolgerà una prima sessione che premierà le migliori 15 Hypercar e le migliori 12 LMP2/LMGT3, in azione in due turni distinti.

Le auto citate accederanno all’Hyperpole, segmento suddiviso in due parti previsto per il giorno seguente. Le otto migliori GT ed LMP2 al termine della Hyperpole 1 (H1) si sfideranno per la pole nella rinominata Hyperpole 2 (H2). Il format sarà mantenuto anche per la classe regina, la top 15 verrà ridotta a dieci unità per il gran finale.

Poco il tempo a disposizione per tutti i protagonisti: la H1 avrà una durata di 20 minuti, mentre la H2 si svolgerà in soli 15 minuti. Ricordiamo che sono 13 i chilometri che compongono il Circuit della Sarthe di Le Mans, una distanza che in media viene percorsa in 3’30” dalle Hypercar ed in 4’00” dalle GT.

ACO ha confermato la giornata di test collettivi per il weekend precedente la 24h Le Mans. Dopo le verifiche tecniche nel centro di Le Mans, previste in due giorni distinti, il turno in pista arriverà domenica 8 giugno, mentre le prove libere si svolgeranno mercoledì 11, poche ore prima delle qualifiche.