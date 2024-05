Volley, Italia in testa alla Nations League: classifica aggiornata, azzurri al comando da imbattuti

L’Italia svetta in testa alla classifica generale della Nations League di volley maschile al termine della prima settimana di gare (la finestra prevedeva quattro partite per ogni squadra). I Campioni del Mondo occupano il primo posto con all’attivo quattro vittorie e undici punti: 3-0 contro la Germania, 3-0 contro l’Iran, 3-1 contro il Giappone, 3-2 contro il Brasile.

La trasferta a Rio de Janeiro è stata superlativa per i ragazzi del CT Fefé De Giorgi, che hanno anche guadagnato diversi punti fondamentali per il ranking FIVB, che al termine della fase preliminare assegnerà gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. La situazione attuale di graduatoria è ideale per Simone Giannelli e compagni, che puntano chiaramente a qualificarsi alla Final Eight della Nations League per giocarsi la conquista del prestigioso torneo.

L’Italia precede la Slovenia (4 vittorie, 10 punti), Cuba (3 successi, 10 punti), Francia e Polonia (3 affermazioni, 9 punti. Il Brasile, sconfitto oggi dagli azzurri al Maracanazinho, è al momento ottavo con due vittorie e sei punti. Di seguito la classifica generale della Nations League 2024 di volley maschile.

CLASSIFICA NATIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE (dopo quattro partite)

1. Italia 4 vittorie (11 punti)

2. Slovenia 4 vittorie (10 punti)

3. Cuba 3 vittorie (10 punti)

4. Francia 3 vittorie (9 punti)

5. Polonia 3 vittorie (9 punti)

6. Giappone 3 vittorie (8 punti)

7. Canada 2 vittorie (7 punti)

8. Brasile 2 vittorie (6 punti)

9. Argentina 1 vittoria (4 punti) *

10. Olanda 1 vittoria (3 punti) *

11. Serbia 1 vittoria (3 punti) *

12. Bulgaria 1 vittoria (3 punti) *

13. USA 1 vittoria (3 punti)

14. Turchia 0 vittorie (1 punto)

15. Germania 0 vittorie (0 punti) *

16. Iran 0 vittorie (0 punti) *

*= 1 partita in meno: Bulgaria-Olanda (ore 19.00), Serbia-Germania (ore 19.00), Iran-Argentina (ore 22.30).