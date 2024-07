Quando si gioca Italia-Serbia di volley femminile e dove vederla in tv: orario amichevole, programma, streaming

L’Italia affronterà la Serbia nell’ultima amichevole prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale di volley femminile scenderà in campo al PalaWanny di Firenze nella giornata di martedì 9 luglio (ore 19.00) per fronteggiare la corazzata balcanica in un confronto che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Le azzurre torneranno in scena dopo aver vinto la Nations League e cercheranno di fare un punto della situazione alla vigilia dei Giochi, trovandosi dall’altra parte delle rete le Campionesse del Mondo.

Le ragazze del CT Julio Velasco giocheranno contro la squadra guidata da coach Davide Santarelli. Sotto i riflettori ci saranno soprattutto l’opposto Paola Egonu, le schiacciatrici Caterina Bosetti e Myriam Sylla, la regista Alessia Orro, la capitana Anna Danesi, il libero Monica De Gennaro, chiamate a fronteggiare la compagine balcanica trascinata dalla stella Tijana Boskovic. Nelle prossime ore sono attese le convocazioni per la rassegna a cinque cerchi: il Guru deve selezionare le 12+1 per l’evento sportivo più importante dell’anno.

Alle Olimpiadi l’Italia affronterà Turchia, Olanda e Repubblica Dominicana nella fase a gironi, con il chiaro intento di qualificarsi ai quarti di finale e poi andare a caccia della medaglia pesante dopo le delusioni del passato. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Serbia, amichevole di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, prevista la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO DI GIOCA ITALIA-SERBIA, AMICHEVOLE VOLLEY FEMMINILE

Martedì 9 luglio

Ore 19.00 Italia vs Serbia – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-SERBIA VOLLEY: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.