Volley, i convocati dell’Italia per la Nations League in Canada: collegiale e partenza per Rio, Giannelli capitano

Fefé De Giorgi, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha convocato quattordici atleti per la seconda tappa della Nations League, in programma a Ottawa (Canada) dal 6 al 9 giugno. Il tecnico pugliese ha chiamato in causa gli stessi atleti che settimana scorsa hanno vinto le prime quattro partite della competizione internazionale, battendo Germania, Iran, Giappone e Brasile a Rio de Janeiro. I quattordici azzurri si stanno trasferendo dal Brasile al Nordamerica, nel mezzo si disputeranno due amichevoli contro il Canada a Montreal.

L’Italia al momento guida la classifica generale di Nations League e ha compiuto un primo passo verso l’ammissione alla Final Eight. Ricordiamo che al termine della fase preliminare si chiuderà il ranking FIVB e verranno assegnati gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, dunque gli azzurri saranno chiamati a ottenere dei buoni risultati per meritarsi la partecipazione ai Giochi. I Campioni del Mondo sfideranno Francia, USA, Cuba e Olanda.

Simone Giannelli sarà il capitano e palleggiatore titolare, con Riccardo Sbertoli alle spalle. Gli schiacciatori di punta saranno Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, supportati da Luca Porro e Francesco Recine. Al centro Simone Anzani, Gianluca Galassi e Roberto Russo, mentre Giovanni Sanguinetti completerà il quartetto sottorete. Yuri Romanò e Alessandro Bovolenta saranno gli opposti a disposizione, mentre Fabio Balaso e Gabriele Laurenzano saranno i liberi.

CONVOCATI ITALIA PER SECONDA TAPPA NATIONS LEAGUE

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Centrali: Roberto Russo, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Simone Anzani.

Schiacciatori: Luca Porro, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.