Volley femminile, quando gioca l’Italia in Nations League: orari, tv, calendario partite con Francia, Dominicana, Brasile e Cina

Seconda settimana di Nations League alle porte per la nazionale italiana di volley femminile. Le azzurre, dopo aver perso la partita inaugurale, hanno inanellato tre vittorie consecutive rilanciandosi sia in classifica sia facendo un passo avanti deciso verso la qualificazione alle Olimpiadi, che verrà decretata dopo la fase a gironi tramite ranking FIVB. Per continuare il percorso di crescita le ragazze volano a Macao (Cina), dove sono attese da altre quattro partire fondamentali.

L’esordio sarà forse il match più morbido, con l’avversaria di Anna Danesi e compagne che sarà la Francia mercoledì 29 maggio. quando nel Belpaese saranno le 10.00. Il giorno successivo, alle 6.30 di mattino italiane, le azzurre si troveranno di fronte la Repubblica Domenicana, squadra già ai Giochi e molto pericolosa. Chiusura da brividi con le ultime due partite, sabato 1 giugno alle 6.30 ci sarà da affrontare il Brasile, domenica 2 alle 10.00 invece ci sarà Italia-Cina.

Forse non sarà ancora tempo di esperimenti, con il biglietto per Parigi ancora da conquistare aritmeticamente, ma l’infortunio di Pietrini cambia un po’ le cose per il CT Julio Velasco. Sono state convocate tutte le big, e allora ecco che forse la prova di coesistenza tra Paola Egonu e Ekaterina Antropova (con quest’ultima spostata in post 4) potrebbe arrivare. Rispetto alla trasferta turca ritornano in gruppo la palleggiatrice Alessia Orro, la schiacciatrice Myriam Sylla, le centrali Marina Lubian e Sarah Fahr e il libero Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della seconda settimana della nazionale azzurra per quel che riguarda la Nations League 2024 di volley femminile. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO SECONDA SETTIMANA ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 29 maggio

Ore 10.00 Italia vs Francia (Macao, Cina)

Giovedì 30 maggio

Ore 06.30 Italia vs Repubblica Dominicana (Macao, Cina)

Sabato 1° giugno

Ore 06.30 Italia vs Brasile (Macao, Cina)

Domenica 2 giugno

Ore 13.30 Italia vs Cina (Macao, Cina)

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.