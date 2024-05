Volley femminile, le convocate dell’Italia per il raduno di Milano. Perché Pietrini sarà presente solo 2 giorni

Si pensa al futuro con fiducia. La Nazionale italiana di volley femminile, messa in archivio la splendida vittoria di Antalya contro la Turchia in Nations League, è tornata nel Bel Paese per rimettersi al lavoro e preparare i prossimi incontri internazionali importanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Come riportato dalla Federvolley, le prime giocatrici a radunarsi saranno le atlete che la scorsa settimana hanno lavorato a Milano, mentre le pallavoliste reduci dalla VNL si aggiungeranno martedì. Il collegiale terminerà venerdì 24 maggio. Domenica 26 è fissata la partenza per la seconda tappa della VNL che si disputerà a Macao (28 maggio – 2 giugno).

Il CT Julio Velasco ha diramato il seguente elenco di convocate:

CONVOCATE ITALIA NATIONS LEAGUE 2024 VOLLEY FEMMINILE

Da lunedì 20 maggio: Monica De Gennaro, Sarah Luisa Fahr, Marina Lubian (Prosecco Doc Imoco Conegliano); Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Sylla (Allianz Vero Volley Milano); Sylvia Nwakalor (Toray Arrows); Elena Pietrini fino al 21 maggio (Dinamo Kazan).

Da martedì 21 maggio: Yasmina Akrari, Carlotta Cambi (Wash4green Pinerolo); Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Scandicci); Sara Bonifacio, Caterina Bosetti, Anna Danesi, Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara); Alice Degradi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia); Stella Nervini (Volley Bergamo 1991); Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri).

Per sola giornata di lunedì 20 maggio si alleneranno con il gruppo: Rebecca Piva, Benedetta Sartori e Martina Bracchi (E-Work Busto Arsizio).

Una precisazione va fatta per Pietrini che, come indicato, sarà presente solo due giorni nel collegiale. La giocatrice della Dinamo Kazan ha sofferto di problemi alla schiena e quindi i due giorni citati (20-21 maggio) saranno utili per valutare le sue condizioni fisiche e comprendere il da farsi.