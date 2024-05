Volley femminile, Caterina Bosetti si trasferisce in Turchia: terza esperienza all’estero

Caterina Bosetti si trasferirà in Turchia per disputare la prossima stagione. La schiacciatrice si accaserà al VakifBank Istanbul, corazzata allenata da coach Giovanni Guidetti e che ha vinto la Champions League nel 2022 e nel 2024.

La 30enne lombarda militava tra le fila di Novara dal 2020 (nell’ultima annata agonistica ha conquistato la Challenge Cup), questa sarà la sua terza esperienza all’estero: nel 2013-2014 giocò in Brasile con la casacca dell’Osasco, nel 2014-2015 era proprio in terra anatolica con i colori del Galatasaray Istanbul. Sarà la settima società della carriera per il martello, pilastro della nostra Nazionale.

Caterina Bosetti era in campo ieri sera per disputare l’amichevole contro la Svezia e lanciarsi verso l’intensa estate che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024. L’annuncio è arrivato in giornata attraverso i canali ufficiale della corazzata turca, quest’anno travolta da Conegliano nella semifinale di Champions League.