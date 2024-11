LIVE VakifBank Istanbul-Milano, Champions League volley femminile in DIRETTA: assente Orro, Egonu ritrova il proprio passato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la terza giornata di Champions League di volley femminile, girone C tra te turche del Vakifbank Istanbul e la Numia Milano. La squadra lombarda va a caccia di un risultato rigenerante dopo la secca sconfitta subita tra le mura amiche contro Conegliano venerdì sera. Le venete in questa fase sono quasi disarmanti per le avversarie. Le milanesi per alcuni tratti hanno retto il ritmo della formazione di Santarelli, poi hanno mollato la presa perchè in questo momento, con Egonu ancora non al meglio, senza Pietrini, Milano non può reggere il confronto.

In Turchia si potrebbe ripresentare questa condizione perchè, oltre a Pietrini, saranno assenti anche l’alzatrice titolare Alessia Orro e l’opposta di riserva Radostina Marinova ma forse è un banco di prova un po’ meno severo per la squadra di Lavarini che ha bisogno ancora di oliare alcuni meccanismi e arriva da una prima parte di stagione in cui non ha potuto lavorare con tutti gli elementi della rosa ma nella quale la squadra ha affinato la parte caratteriale, riuscendo ad ottenere successi anche in condizioni di emergenza: un aspetto che potrebbe tornare utile nella seconda parte dell’annata quando l’asticella si alzerà e in casa Numia si spera di avere tutti gli elementi presenti e in condizione. Milano non parte certo battuta a priori contro un Vakifbank che arriva da una stagione, quella passata, dove si è dovuto accontentare di sollevare un solo trofeo, la Coppa di Turchia, uscendo nei quarti, proprio per mano di Conegliano, in Champions League e subendo l’eliminazione in semifinale in campionato. In questa stagione le turche stanno tenendo un buonissimo ritmo in campionato e occupano la seconda posizione alle spalle della capolista Eczacibasi con nove vittorie e una sola sconfitta subita finora. In Champions il Vakif ha iniziato con una doppia vittoria: 3-1 al Calcit e 3-0 a Porto.

Il tecnico è sempre lui, Giovanni Guidetti da Modena che ormai è di stanza in Turchia e ha scritto pagine di storia indelebili alla guida di questa squadra. Il tecnico italiano solitamente si affida all’alzatrice turca Cansu Ozbay, alla nona stagione con la maglia del Vakif, protagonista di tutti i trionfi dello scorso anno della Nazionale di Santarelli, ma l’alzatrice soffre di fascite plantare, è fuori da tre settimane e difficilmente recupererà per la sfida odierna. In regia nelle prime due partite di Champions c’è stata Sila Caliskan, arrivata in estate dal Turk Hava Yollari, 28 anni, affiancata in panchina dalla quindicenne Selin Yener, prodotto del vivaio locale. L’opposta è la canadese Kiera Van Ryk, arrivata quest’anno dal Turk Hava Yollari che in Italia giocò una sola stagione nelle file di Bergamo l’anno in cui il campionato fu interrotto per il Covid. Al suo fianco c’è la statunitense Kendall Kipp, classe 2000, lo scorso anno in forza a Il Bisonte Firenze.

Le bande titolari sono la turca Derya Cebecoglu, problemi fisici permettendo, reduce dalla stagione in Giappone nelle file del Kurobe Aqua Fairies e la russa Marina Markova che, in due stagioni, ha indossato ben quattro maglie: nella prima parte dello scorso anno quella del Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop in Turchia, poi quella di Novara nella seconda parte alla corte di Lorenzo Bernardi, poi quella del Jakarta Electrik in Indonesia e infine da settembre quella del Vakifbank dove sta confermando tutto il suo valore. La riserva di lusso ha la medaglia d’oro olimpica al collo e risponde al nome di Caterina Bosetti che non sta giocando tantissimo in questa fase ma potrebbe diventare importante nel periodo caldo della stagione, forte della sua esperienza. Anche lei arriva da Novara. In panca c’è anche un’altra vecchia conoscenza del campionato italiani, Alexandra Frantti, due anni fa a Casalmaggiore, e bloccata anche lei da un infortunio ad inizio stagione. Al centro ci sono la cinese Xinyue Yuan, alla prima esperienza fuori dai confini nazionali, 28 anni, proveniente dal Tianjin Bohai Bank e una delle star incontrastate del volley turco, per bellezza e bravura, Zehra Gunes, all’ottava stagione al Vakif. In panca ci sono Bahar Akbay al secondo anno con la maglia del Vakif e la diciottenne Ilayda Naz Gergef, prodotto del vivaio locale. Il libero è Ayca Aykac, alla quarta stagione in giallonero, affiancata da Aylin Sanuglu Acar, alla quarta stagione al Vakifbank.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida valida per la terza giornata di Champions League di volley femminile, girone C tra te turche del Vakifbank Istanbul e la Numia Milano, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 17.30!