VIDEO Terribile caduta per Elisa Balsamo in volata alla Vuelta a Burgos

La sfortuna non sembra lasciar perdere Elisa Balsamo. Dall’anno scorso le cadute hanno continuato a perseguitare l’ex campionessa del mondo che anche oggi è finita a terra nella volata della prima tappa della Vuelta a Burgos.

Un volo terribile, a velocità altissime, quello della lombarda della Lidl-Trek che stava approcciando lo sprint e si è vista davanti Sofia Bertizzolo della UAE Team ADQ perdere il controllo della propria bici, finendo costretta ad impattare le transenne.

Al momento non si hanno notizie purtroppo sulle condizioni dell’azzurra, oltre al fatto che sia rimasta sempre cosciente e che sia stata portata successivamente a fare degli esami in ospedale. La Lidl-Trek ha comunicato: “È quello che nessuno voleva che accadesse. Un incidente sul rettilineo d’arrivo con Elisa Balsamo coinvolta. Forniremo un aggiornamento appena ne sapremo di più”.

Nella stagione olimpica era proprio quello che non ci voleva, ma l’unica speranza è quella che a livello fisico l’azzurra possa stare bene il prima possibile.

Lotta Henttala wins!

Katrine Aalerud had a strong ride but just just couldn't hang on and Schrempf did her usual last-minute shout!

Hopefully the UAE rider is ok with the late crash#VueltaBurgos pic.twitter.com/U4upjCLEfz

— Mathew Mitchell (@MatMitchell30) May 16, 2024