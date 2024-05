VIDEO Leonardo Fabbri, record italiano di getto del peso: 22.95 sontuoso, battuto Andrei dopo 36 anni!

Leonardo Fabbri ha tuonato un imperiale 22.95 metri e ha firmato il nuovo record italiano di getto del peso, migliorando di quattro centimetri la storica bordata che Alessandro Andrei siglò nel lontano 1987. Il fuoriclasse toscano, argento agli ultimi Mondiali all’aperto e bronzo iridato in sala, ha ritoccato di sette centimetri il personale registrato lo scorso 1° maggio a Modena e ha accarezzato la fettuccia dei 23 metri.

Il 27enne è così diventato il quinto uomo della storia in questa specialità, ha rafforzato la miglior prestazione mondiale stagionale e ha lanciato un chiaro messaggio al fuoriclasse statunitense Ryan Crouser verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Il nostro portacolori sembra avere tutte le carte in regola per puntare a un grande traguardo, passando per gli Europei di Roma. La serie odierna è stata mostruosa, con quattro lanci oltre i 22 metri.

Leonardo Fabbri continua a screscere in maniera disarmante e ora sta facendo sognare tutti gli appassionati dell’atletica tricolore. Ormai è entrato in una nuova dimensione e la sua caratura agonistica si sta facendo sentire in maniera dirompente. Di seguito il VIDEO del record italiano firmato da Leonardo Fabbri.