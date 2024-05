VIDEO Giro d’Italia 2024, l’arrivo della tredicesima tappa: il tris straordinario di Jonathan Milan

Uno, due e tre: Jonathan Milan dopo Andora e Francavilla al Mare, vince anche nella tappa di Cento, andando a finalizzare il lavoro splendido del treno della Lidl-Trek. Simone Consonni è sempre più incisivo al suo fianco e l’intesa tra i due è sempre maggiore: il velocista friulano sta migliorando sempre più sotto ogni aspetto.

Seconda posizione per il sorprendente polacco Stanislaw Aniolkowski della Cofidis, uscito dal mazzo del gruppo, mentre terzo arriva Phil Bauhaus. Altri due italiani sono riusciti ad entrare in top 10: si tratta di Giovanni Lonardi che è nono e Alberto Dainese che chiude decimo.

Non è stato della partita per il successo Tim Merlier, oggi poco brillante. Si è protetto rimanendo nelle prime posizioni la maglia rosa Tadej Pogacar, che ha chiuso in ventesima posizione e domani potrà incrementare sugli altri uomini di classifica nella cronometro.