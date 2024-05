VIDEO Giro d’Italia 2024, l’arrivo della seconda tappa: Tadej Pogacar vince in solitaria a Oropa, ottimo Fortunato e Tiberi delude

La vittoria del migliore. Sulle orme di Marco Pantani, lo sloveno Tadej Pogacar ha vinto nel primo arrivo in salita di questo Giro d’Italia 2024. La seconda tappa dell’edizione 107 della Corsa Rosa, la San Francesco al Campo-Santauro di Oropa di 161 km, ha vissuto sull’assolo del campione della UAE Team Emirates che con classe e determinazione è partito ai 4.5 km dal traguardo.

Un’azione irresistibile per tutti, dando conferma delle doti strepitose di Pogacar quando la strada sale. Ci si aspettava una reazione da parte sua dopo il mancato successo nella prima tappa, e questa è arrivata nella frazione odierna. Un bel messaggio mandato a rivali, dunque, primo sigillo nel Giro.

In seconda e terza posizione sono arrivati il colombiano Daniel Felipe Martinez (BORA – hansgrohe) e il britannico Geraint Thomas (INEOS Grenadiers). Molto bene Lorenzo Fortunato, giunto al traguardo in quarta posizione. Delusione in casa Italia per Antonio Tiberi, che ha concluso in 34ma posizione a 2:24 dalla vetta. Una bocciatura per il corridore della Bahrain – Victorious.

Di seguito il video dell’arrivo di Pogacar.