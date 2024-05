VIDEO Giro d’Italia 2024, l’arrivo della quattordicesima tappa: Filippo Ganna vince la cronometro di Desenzano, ma che sofferenza con Pogacar…

Un treno tricolore a velocità altissima vince la cronometro di 31,2 chilometri, con partenza da Castiglione delle Stiviere e arrivo a Desenzano del Garda. Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) domina la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2024, e si prende una vittoria meritatissima. Nessuno, a parte un Tadej Pogacar per cui sono finite le parole, è riuscito a tenere il passo dell’azzurro, che è stato autore di una prestazione semplicemente maiuscola.

Trentacinque minuti e due secondi ad una velocità media di 53,435 km/h. Numeri pazzeschi per Ganna, che sfodera tutta la sua potenza e si mangia letteralmente ogni metro di strada. Il campione italiano di specialità, spinto da tantissima gente a bordo strada, può tirare un sospiro di sollievo quando Pogacar supera il traguardo e accende luce rossa, andandosi finalmente a godere il successo dopo tantissima sofferenza. Bellissimo l’abbraccio con Jonathan Milan appena lo sloveno passa il tempo di Ganna, in quel momento esatto in cui esplodono tutte le emozioni dell’azzurro.

All’arrivo il secondo posto è del dominatore di questa Corsa Rosa che paga 29″ dall’azzurro, e rifila distacchi abissali a tutti i suoi avversari per la generale. Domani nella tappa regina Pogacar potrà ampliare ancora il suo vantaggio e sigillare il Trofeo Senza Fine. Poi sono tutti oltre il minuto: terzo Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) a 1’07”, quarto Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) a 1’14, quinto Luke Plapp a 1’18” e sesto un ottimo Antonio Tiberi a 1’19” (Bahrain – Victorious).

⚡ A stratospheric ride by @GannaFilippo sees him move into the hot seat, with a time of 35’02”, or an average speed of 53.4 km/h#GirodItalia pic.twitter.com/twRaZIqULr

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 18, 2024