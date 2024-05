VIDEO Giro d’Italia 2024, l’arrivo della quarta tappa: volata imperiosa di Jonathan Milan

Il timbro del campione. Straordinaria volata di Jonathan Milan nella quarta tappa del Giro d’Italia 2024. Sul traguardo di Andora il velocista della Lidl-Trek questa volta non ha lasciato scampo agli avversari, trionfando al termine di una volata imperiosa. Si tratta della seconda vittoria in carriera al Giro per Milan, che vestirà anche la maglia ciclamino.

L’azione di Filippo Ganna a cinque chilometri dal traguardo ha scombinato ancora una volta i piani dei velocisti, proprio come era successo ieri con l’attacco di Pogacar e Thomas. Anche oggi le squadre non sono riuscite a creare i soliti treni, ma Milan è stato guidato perfettamente da Simone Consonni, quest’ultimo costretto a partire già con larghissimo anticipo per recuperare proprio Ganna.

Milan si è probabilmente trovato scoperto un po’ troppo prima del previsto e si è anche leggermente toccato con Olav Kooij, ma nonostante tutto nessuno è riuscito a contenere l’azione esplosiva e di grandissima forza prodotta dal corridore della Lidl-Trek.

Sul traguardo Milan ha battuto l’australiano Kaden Groves e il tedesco Phil Bauhaus. Da segnalare anche l’ottimo sesto posto di Davide Ballerini, l’ottavo di Enrico Zanoncello e il decimo di Giovanni Lonardi.

A very fast final KM on the seaside in Andora, with the sprinters chasing a lone rider for the second day running.

But once again, the sprinters prevailed, with an uber-powerful sprint by @MilanJonathan

⏪ The @Continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️ pic.twitter.com/TLZoo5YdH6

