VIDEO Giro d’Italia 2024, l’arrivo della nona tappa: Kooij supera Milan allo sprint

Si chiude la prima lunghissima settimana al Giro d’Italia 2024. Domani il primo giorno di riposo, oggi in scena la nona tappa con arrivo sul lungomare splendido di Napoli: altra frazione scoppiettante che ha visto una volata ristretta nella quale ad imporsi è stato l’olandese Olav Kooij.

Il colpo di reni ha favorito il corridore del Team Visma | Lease a Bike che è riuscito a prevalere sul nostro Jonathan Milan, ancora una volta costretto ad arrendersi e ad accontentarsi della piazza d’onore (rimpinguando il bottino per la Maglia Ciclamino).

Andiamo a rivivere lo spettacolare finale nel quale Jhonatan Narvaez ha provato a far saltare il banco e Tadej Pogacar si è messo a lavorare in Maglia Rosa per Juan Sebastian Molano.

