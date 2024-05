VIDEO Francesco Bagnaia cade all’ultimo giro: era in testa nella Sprint Race in Catalogna

Francesco Bagnaia è caduto nel corso dell’ultimo giro della Sprint Race del GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. Il due volte Campione del Mondo si trovava comodamente al comando della gara veloce ed era lanciatissimo verso la vittoria, visto che aveva un secondo di vantaggio nei confronti di Aleix Espargarò. All’improvviso, però, il centauro della Ducati è volato a terra ed è finito nella ghiaia, dicendo addio ai sogni di gloria.

Francesco Bagnaia stava accarezzando la prima vittoria stagionale in questo format e puntava anche a recuperare terreno nei confronti di Jorge Martin in classifica generale, ma purtroppo i sogni di gloria sono naufragati proprio sul più bello, quando il più sembrava ormai fatto. Grande delusione da parte del fuoriclasse piemontese, che in questa prima parte di stagione è caduto troppe volte e che sta mancando diverse occasioni per rimanere attaccato a Martin nella lotta per il titolo iridato.

Francesco Bagnaia aveva ben approfittato delle cadute di Raul Fernandez e Brad Binder quando si trovavano al comando, ma poi egli stesso è scivolato nella ghiaia. La gara è stata poi vinta dallo spagnolo Aleix Espargarò su Aprilia davanti ai connazionali Marc Marquez e Pedro Acosta. Di seguito il VIDEO della caduta di Francesco Bagnaia nella Sprint Race in Catalogna.

MORE AND MORE DRAMA @PeccoBagnaia crashes out of the lead in the last lap as @marcmarquez93 takes 2nd from @37_pedroacosta #CatalanGP pic.twitter.com/ESJQCAvxEb

— MotoGP™ (@MotoGP) May 25, 2024