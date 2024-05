VIDEO Darderi-Mannarino 2-0: la sintesi della vittoria a Lione

Luciano Darderi ha sconfitto il padrone di casa transalpino Adrian Mannarino, accreditato della terza testa di serie ed è approdato ai quarti di finale nel torneo ATP 250 di Lione: 7-6 (4) 6-3 lo score finale, maturato in due ore ed un minuto di gioco.

L’azzurro ha ritoccato così il proprio best ranking: il tennista italiano ha incamerato finora 50 punti, dovendone scartare soltanto 10 lunedì prossimo: in questo modo Darderi, che lunedì scorso era 47° a quota 1002, ora è salito di 3 posti, diventando 44° a quota 1042.

Per lui ai quarti uno tra l’altro transalpino Arthur Rinderknech e lo statunitense Frances Tiafoe: con l’eventuale approdo in semifinale Darderi andrebbe a 1092 punti, al 39° posto virtuale, mentre volando in finale salirebbe a 1157, al 35° posto virtuale, infine con la vittoria finale si porterebbe a 1242, al 33° posto virtuale.

VIDEO HIGHLIGHTS DARDERI-MANNARINO 2-0