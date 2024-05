Vela, Europei 49er 2024: assegnate medaglie e titoli continentali, Italia assente nelle Medal Race

Di questi tempi non capita spesso per la vela olimpica italiana, ma a La Grande Motte (stessa località in cui nei Mondiali Nacra 17 è arrivato oggi un oro con Tita-Banti ed un bronzo con Ugolini-Giubilei) non erano presenti imbarcazioni azzurre nell’ultima giornata dei Campionati Europei Open 2024 del doppio olimpico maschile 49er e femminile 49erFX.

Nessuna coppia tricolore è riuscita infatti a qualificarsi per la Medal Race (nella gara maschile erano rimaste addirittura fuori dalla Gold Fleet dopo la prima fase di qualifiche) odierna, dicendo prematuramente addio alla possibilità di giocarsi le medaglie continentali. Peccato soprattutto per Jana Germani/Giorgia Bertuzzi, calate alla distanza con vento leggero dopo un ottimo avvio di settimana chiudendo in 13ma piazza assoluta (11ma tra le europee).

Nonostante una brutta Medal conclusa in decima e ultima posizione, la medaglia d’oro è stata conquistata dal Belgio con Isaura Maenhaut/Anouk Geurts, che hanno conservato un vantaggio di 9 punti sulla Francia di Sarah Steyaert/Charline Picon (settime nella regata finale, sarebbe servito un primo o secondo posto per fare il ribaltone) e 15 sulla Gran Bretagna di Freya Black/Saskia Tidey (ottave in Medal Race).

Passando al settore maschile, gli uruguaiani Hernan Umpierre/Fernando Diaz si sono imposti nella graduatoria open con 10 punti di margine sui primi inseguitori, ma il podio europeo è stato composto nell’ordine dalla Gran Bretagna di Peters/Sterritt, la Svizzera di Schneiter/De Planta e l’Olanda di Lambriex/Van de Werken