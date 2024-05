United Rugby Championship, tre squadre per due posti ai playoff. Treviso-Edimburgo è un vero e proprio spareggio

Mancano 80 minuti alla fine della stagione regolare dell’United Rugby Championship e ci sono ancora due posti da assegnare ai playoff. E in piena corsa c’è anche la Benetton Treviso, che a un match dalla fine è ottava in classifica, a pari punti con Edimburgo, attualmente settima, e Lions, noni. Tutte e tre appaiate a 49 punti e tutto che si deciderà nell’ultimo turno.

Con il punto di bonus conquistato in Sudafrica contro i Bulls, per la Benetton Treviso il destino è quasi tutto nelle sue mani. A Monigo arriverà tra due settimane proprio l’Edimburgo. Chi vince stacca matematicamente il pass per i playoff, chi perde deve fare i conti con i risultati sugli altri campi, con i punti di bonus che potrebbero essere decisivi. In caso di pareggio (e pari punti bonus) Edimburgo sarebbe davanti perché ha vinto un match in più rispetto ai veneti.

In caso di sconfitta (o pareggio) per Treviso o Edimburgo tutto dipende dal risultato dei Lions. In caso di successo dei sudafricani chi perde a Monigo è eliminato; nel caso che i Lions perdano, invece, tutto dipenderà dai punti di bonus conquistati dalle squadre, con i sudafricani attualmente svantaggiati avendo vinto meno partite rispetto a veneti e scozzesi.

I Lions saranno impegnati in trasferta nel derby contro gli Stormers, già certi di un posto ai playoff, e sperano che i cugini abbiano la testa già rivolta alla post season per conquistare una vittoria che significherebbe qualificazione ai playoff. Insomma, senza farsi grandi illusioni, per la Benetton Treviso quella con Edimburgo sarà una vera sfida spareggio. Vincere sarà fondamentale per continuare la stagione, un ko al 99% significherebbe fallire l’obiettivo stagionale.