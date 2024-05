United Rugby Championship: sprint finale nella corsa ai playoff

Si conclude questo weekend la stagione regolare dell’United Rugby Championship e la corsa ai playoff è ancora accesissima. A 80 minuti dalla fine, infatti, ci sono virtualmente sei squadre in corsa per tre posti, con ben tre formazioni appaiate a quota 49 e che si giocheranno tutto nell’ultimo turno.

Con Munster, Bulls, Leinster, Glasgow e Stormers già qualificate, infatti, a seguire ci sono l’Ulster a 53 punti; Edimburgo, Benetton Treviso e Lions a 49 punti; e Connacht e Ospreys a quota 45. Tutte virtualmente in corsa, anche se i nordirlandesi sono nettamente in pole position per i playoff, con Connacht e Ospreys che devono sperare in una serie di risultati favorevoli per strappare una post season che appare lontanissima.

Il Connacht, infatti, dovrebbe vincere con bonus a Dublino contro il Leinster e sperare nei ko senza bonus di Lions e una tra Edimburgo e Treviso per andare avanti. Stesso discorso per gli Ospreys, che però dovrebbero sperare anche in un ko, o vittoria senza bonus, dei ragazzi di Galway per rientrare in corsa. E con l’Ulster cui basta un punto in casa del Munster, come si capisce la vera corsa è a tre squadre per due posti.

I Lions sono impegnati in trasferta nel derby contro gli Stormers e sperano che i cugini sudafricani siano già con la testa ai playoff per strappare una vittoria che garantirebbe automaticamente l’accesso alla seconda fase del torneo. Lions che non devono fare grandi calcoli, visto che le altre due concorrenti si affronteranno in uno scontro diretto a Monigo. Benetton Treviso ed Edimburgo scenderanno in campo sabato dopo pranzo e chi vince va avanti, chi perde al 90% è fuori. Un pareggio sorriderebbe agli scozzesi, avanti per numero di vittorie, mentre un ko potrebbe bastare a entrambe in caso di sconfitta dei Lions. Ma tutto dipende dai punti di bonus.