Triathlon, l’Italia saluta la tappa di Cagliari delle World Series senza guizzi ma con una pesante carta olimpica

L’Italia manda in archivio la tappa di Cagliari, terzo appuntamento delle World Triathlon Series 2024, senza risultati eclatanti nello specifico, ma con un traguardo davvero importante a livello complessivo. Dopo aver già qualificato la staffetta, infatti, la nostra squadra ottiene ufficialmente anche il terzo pass femminile per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Nello specifico, sotto i Cinque Cerchi vedremo in azione tre tra Ilaria Zane, Verena Steinhauser, Bianca Seregni e Alice Betto. Per la seconda Olimpiade consecutiva l’Italia, quindi, schiererà 5 atleti complessivamente (3 donne e 2 uomini). La conferma che il triathlon italiano è ormai un punto di riferimento globale, sempre più vicino ai colossi storici.

Tornando alla tappa delle WTS del Poetto, nel comparto femminile abbiamo visto Verena Steinhauser chiudere in 13esima posizione con riscontri positivi: “Era la giornata che ci voleva, arrivo da un periodo difficile e la gara in casa vale doppio per me. Sono arrivata qui con parecchia tensione visto le Olimpiadi imminenti ma anche stavolta la Sardegna mi ha portato bene. Voglio ringraziare il mio allenatore, la mia famiglia, la Fitri e anche me stessa”. (Fonte: FITRI).

Chiude in 18a posizione Bianca Seregni che non nasconde la sua soddisfazione: “Sono davvero contenta, mi sono piaciuta dall’inizio alla fine. È stata un po’ sofferta la corsa ma sono contentissima del nuoto e della bici dove sono stata nel gruppo di testa. Nella parte run ci ho messo tutto il cuore”, Si sono ritirare invece Alice Betto e Ilaria Zane dopo aver accusato dei piccoli colpi di calore.

Passando alla gara maschile, invece, dopo il ritiro forzato di Gianluca Pozzatti colpito da un virus a poche dal via, Nicola Azzano, Michele Sarzilla e Alessio Crociani, chiudono rispettivamente 25esimo, 27esimo e 39esimo.

Il weekend sardo si chiude con le importanti parole del presidente del CONI, Giovanni Malagò: “Siamo orgogliosi della conquista aritmetica della terza carta olimpica femminile, un grande risultato che permette al triathlon azzurro di poter contare sulla partecipazione di 5 atleti ai Giochi di Parigi, garantendo al nostro Paese un ruolo preminente nelle gerarchie internazionali della disciplina. È la conferma tangibile dell’efficacia della gestione tecnica pianificata dalla Federazione presieduta da Riccardo Giubilei. Complimenti a tutti: insieme per toglierci grandi soddisfazioni!”. (Fonte: FITRI).