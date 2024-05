Tour de France 2024: il percorso, le 21 tappe e le stellette di difficoltà

Neanche il tempo di terminare il Giro d’Italia, che oggi vedrà la sua passerella finale in quel di Roma, che ci si getta a capofitto verso la seconda corsa a tappe stagionale, il Tour de France. La Grande Boucle quest’anno anticipa i tempi per poter poi lasciare spazio alle Olimpiadi di Parigi. Tadej Pogacar va a caccia della clamorosa doppietta, scopriamo il percorso con tutte le tappe e le stellette di difficoltà.

TAPPE TOUR DE FRANCE 2024

Prima tappa (29 giugno): Firenze-Rimini (206 km) ***

Subito una frazione molto interessante in terra italiana con 3847 metri di dislivello e ben sette GPM da affrontare. Una semi classica, si muoveranno i big sicuramente per il successo.

Seconda tappa (30 giugno): Cesenatico-Bologna (200 km) ***

Altra giornata tutt’altro che scontata in Emilia Romagna. Sei GPM con il San Luca ed il Monte Albano a chiudere a meno di venti chilometri dall’arrivo.

Terza tappa (1° luglio): Piacenza-Torino (229 km) *

Prima volata della Grande Boucle che arriverà nel capoluogo piemontese.

Quarta tappa (2 luglio): Pinerolo-Valloires (138 km) ****

Tappa breve ma durissima quella che porta il Tour dall’Italia alla Francia: Stestriere, Monginevro e soprattutto Galibier prima dell’arrivo in discesa.

Quinta tappa (3 luglio): Saint-Jean-de-Maurienne-Saint-Vulbas (177 km) *

Tutto pronto per la seconda volata: due GPM, ma lontani dal traguardo.

Sesta tappa (4 luglio): Maçon-Digione (163 km) *

Altra volata praticamente scontata con i velocisti che possono darsi ancora battaglia.

Settima tappa (5 luglio): Nuits-Saint-Georges-Gevrey-Chambertin (25 km, cronometro individuale) ****

Ecco la prima prova contro il tempo: è breve, ha un GPM al suo interno, dunque non è per specialisti puri.

Ottava tappa (6 luglio): Semur-en-Axois-Colombey-les-Deux-Eglises (176 km) ***

Frazione non scontata, probabilmente da fughe: sette GPM, 2302 metri di dislivello ed un finale mosso.

Nona tappa (7 luglio): Troyes-Troyes (199 km) ****

Ecco che arriva il pavé: sono addirittura quattordici i settori con le pietre e se dovesse piovere…

Decima tappa (9 luglio): Orléans-Saint-Amand-Montrond (187 km) *

Si apre con una volata ed una giornata tranquilla la seconda settimana dopo il giorno di riposo.

Undicesima tappa (10 luglio): Evaux-les-Bains-Le Lloran (211 km) ***

Ecco che tornano le montagne: 4192 metri di dislivello ed un finale che presenta tre GPM di fila e tanta salita in doppia cifra di pendenza.

Dodicesima tappa (11 luglio): Aurillac-Villeneuve-sur-Lot (204 km) **

La volata non è scontata in questa frazione visto che l’inizio tappa è molto mosso, potrebbe andare via la fuga e sarà difficile gestirla.

Tredicesima tappa (12 luglio): Agen-Pau (171 km) **

Altra giornata senza GPM ma non del tutto dedicata ai velocisti visti i diversi strappetti posti negli ultimi 30 chilometri.

Quattordicesima tappa (13 luglio): Pau-Saint-Lary-Soulan (152 km) *****

Ecco i Pirenei: Tourmalet, Horquette d’Ancizan e Pla d’Adet a chiudere, sarà una giornata durissima.

Quindicesima tappa (14 luglio): Loudenvielle-Plateau de Beille (198 km) *****

Altra frazione a cinque stelle: si comincia dal Peyresourde e poi ci saranno altri tre GPM ad anticipare l’arrivo in vetta a Plateau de Beille. Oltre 5000 metri di dislivello.

Sedicesima tappa (16 luglio): Gruissan-Nimes (187 km) *

Tornano in scena i velocisti in questa giornata completamente piatta.

Diciassettesima tappa (17 luglio): Saint-Paul-Trois-Chateaux-Superdèvoluy (178 km) ***

Arrivo in salita non durissimo ma finale molto mosso: giornata da fughe, ma possono muoversi anche i big nel tratto conclusivo.

Diciottesima tappa (18 luglio): Gap-Barcelonette (179 km) ***

Altra semiclassica: sono sei le Côtes da percorrere, tutte nella fase centrale di gara, potrebbe andare via la fuga con il gruppo a gestire la situazione.

Diciannovesima tappa (19 luglio): Embrun-Isola 2000 (145 km) *****

Sulle Alpi non si scherza più: Vars, Bonette ed arrivo in cima ad Isola 2000 con 16,4 chilometri al 7%, sarà grande spettacolo.

Ventesima tappa (20 luglio): Nizza-Col de la Couillole (133 km) *****



Altro tappone a cinque stelle senza un attimo di pausa, visto anche il breve chilometraggio. Sono quattro i GPM, tutti molto lunghi e duri con il gran finale sul Col de la Couillole.

Ventunesima tappa (21 luglio): Monaco-Nizza (34 km, cronometro individuale) *****

Finale spettacolare con una cronometro tutt’altro che scontata: 34 chilometri con oltre dieci che saranno in salita prima dell’arrivo a Nizza.