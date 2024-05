Tiro con l’arco, l’Italia maschile torna alle Olimpiadi dopo 8 anni! Niente da fare (per ora) per le donne

Pomeriggio di forti emozioni ad Essen in occasione della terza giornata dei Campionati Europei 2024 di tiro con l’arco, valevoli anche come evento continentale di qualificazione olimpica a squadre verso i Giochi di Parigi. L’Italia si è giocata fino all’ultimo la chance di centrare in un colpo solo il pass per le Olimpiadi con entrambi i terzetti, ma a conti fatti l’obiettivo è stato raggiunto quest’oggi solamente dagli uomini.

Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi, dopo un cammino abbastanza sofferto, sono approdati alla finalissima e sfideranno la Francia domenica per la medaglia d’oro europea. Il team tricolore, con questo risultato, può festeggiare inoltre la carta olimpica visto che la selezione transalpina era già ammessa di diritto ai Giochi come Paese ospitante.

La squadra maschile italiana di tiro con l’arco torna dunque ai Giochi Olimpici dopo 8 anni (a Tokyo fu assente), inoltre il Bel Paese potrà schierare anche tre atleti nella competizione individuale oltre ad una coppia nel Mixed Team Event. I nostri portacolori hanno battuto agli ottavi il Lussemburgo per 5-1 (57-55, 55-55, 58-53), ai quarti la Spagna per 5-3 (55-55, 52-55, 54-48, 55-52) ed in semifinale l’Olanda per 5-3 (55-54, 56-56, 56-57, 58-57) in un vero e proprio spareggio per volare a Parigi 2024.

Grande delusione invece per il terzetto femminile, che ha perso in semifinale contro la Francia 5-1 (56-54, 55-55, 55-53) e si giocherà la medaglia di bronzo continentale con la Germania, vedendo sfumare proprio sul più bello la possibilità di agguantare il pass a cinque cerchi in questa occasione. Purtroppo infatti la seconda finalista per il titolo sarà l’Olanda, che ha dominato la semifinale con le tedesche (6-0) ottenendo la qualificazione per Parigi 2024.

In precedenza Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati avevano superato sempre per 6-0 agli ottavi la Slovacchia (54-48, 54-51, 53-48) e ai quarti l’Ucraina (57-54, 53-52, 58-54). Le azzurre, per il discorso della carta olimpica a squadre (mentre è già certo uno slot per l’individuale), ci riproveranno al Preolimpico Mondiale di Antalya con quattro posti in palio ed eventualmente con il ripescaggio tramite ranking (due pass).