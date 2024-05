Tiro a volo: Jessica Rossi in corsa per la Finale dopo i primi 75 piattelli, Navelli leader in campo Junior

Inizio tirato per Jessica Rossi dopo i primi 75 piattelli validi per la fase di qualificazione dei Campionati Europei 2024 di tiro a volo, rassegna apertasi quest’oggi in Italia, precisamente a Lonato del Garda. Tra le mura amiche infatti l’azzurra si è piazzata nel gruppo del terzo posto, fermandosi a 69/75.

Una prestazione comunque solida per la medaglia d’oro a Londra 2012, la quale ha aperto la prima tranche segnando 23/25, perdendo poi tre colpi in quella successiva, mettendo a referto 22/25. Più precisa invece l’ultima, dove Rossi ha mancato soltanto un tiro, condividendo così lo stesso numero di piattelli di altre quattro concorrenti, tra cui si conta anche Gaia Ragazzini, in corsa però soltanto ai fini del ranking.

Leggermente più attardata invece Silvana Stanco, al momento con 68/75 a seguito di tre serie da 23/25, 23/25 e 22/25. Altalenante poi Maria Lucia Palmitessa che, dopo un inizio non facile dettato da 21/25 ha fatto il pieno nella seconda tranche, salvo poi tornare a 21/25 nell’ultima mettendo a 67/75 il conto provvisorio, così come Martina Grioni, anche lei in lizza esclusivamente per il ranking.

Ai piani altri troviamo invece l’iberica Fatima Galvez e la tedesca Kathrin Murche, entrambe fermatesi a quota 72/75. Sono poi quattro le tiratrici con 70/75: la francese Carole Cormenier, la turca Pelin Rumeysa Kaya, la britannica Charlotte Lucy Hall e la polacca Sandra Bernal.

In campo Junior sale invece in cattedra Elena Navelli, al momento leader con 68/75 precedendo la spagnola Noelia Pontes Billarrubi (68/75) e la britannica Hollie Annie Lumsden (67/75). In top 10 anche il resto delle azzurrine Valentina Dolci, nel gruppo del quarto posto con 65/75, oltre che Giorgia Lenticchia e Marika Patera, in lotta nel gruppo delle quinte con 63/75.