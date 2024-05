Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku II 2024: nella pistola automatica vince Li Yuehong, 15° Massimo Spinella

La seconda gara della pistola automatica da 25 metri maschile della tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno in corso a Baku, in Azerbaigian, vede la vittoria del cinese Li Yuehong. In ottica ranking olimpico, con due pass a disposizione, Massimo Spinella, 15°, fa meglio dell’ucraino Maksym Horodynets, 19°, ma entrambi vedono scappare via in classifica il ceco Matej Rampula, oggi quinto. Con due pass a disposizione agli Europei, ed ancora 3500 punti potenziali in palio per il ranking, la corsa verso Parigi 2024 è quasi giunta alla conclusione.

Passando alla cronaca odierna, la finale viene vinta dal cinese Li Yuehong, che al termine dei 40 colpi regolamentari supera per 34-31 il transalpino Clement Bessaguet. Gradino più basso del podio per il sudcoreano Song Jong-Ho, eliminato in terza posizione a quota 27/35.

Quarto posto per il transalpino Jean Quiquampoix, fuori a quota 21/30, mentre si attesta in quinta posizione il ceco Matej Rampula, fermatosi a 17/25, il quale ormai vede la carta olimpica attraverso il ranking anche nel caso in cui non dovesse conquistarla sul campo agli Europei. Sesto il tedesco Florian Peter con 13/20.

In casa Italia escono tutti nelle qualificazioni gli azzurri in gara: il migliore è Massimo Spinella, 15°, il quale continua a lottare per il pass olimpico tramite classifica in attesa di tentare la conquista diretta nella rassegna continentale, mentre termina 28° Riccardo Mazzetti, infine chiude 42° Andrea Morassut.