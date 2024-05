Tennistavolo, azzurri tutti eliminati nel Preolimpico di Sarajevo. Domani ultima occasione per il pass diretto

Non sorride all’Italia la prima giornata dedicata ai tabelloni ad eliminazione diretta del Preolimpico su base europea di singolare del tennistavolo, in corso a Sarajevo, in Bosnia Erzegovina: Mihai Bobocica arriva fino ai quarti di finale, mentre gli altri azzurri escono tutti al primo turno.

Nel singolare maschile, Mihai Bobocica, esentato dal primo turno, supera agli ottavi il magiaro Adam Szudi per 4-1 (16-14, 11-7, 6-11, 11-2, 11-6), ma ai quarti viene sconfitto dal numero 1 del torneo, l’iberico Alvaro Robles, che si impone per 2-4 (11-9, 7-11, 11-7, 4-11, 2-11, 10-12). Eliminato al primo turno, invece, Niagol Stoyanov, superato dall’ellenico Panagiotis Gionis con un netto 0-4 (7-11, 4-11, 7-11, 12-14).

Nel singolare femminile escono di scena ai sedicesimi entrambe le azzurre in gara: Giorgia Piccolin cede alla slovacca Barbora Balazova per 3-4 (11-8, 13-15, 7-11, 12-10, 8-11, 11-7, 6-11), così come Debora Vivarelli lascia strada alla magiara Georgina Pota, sempre per 3-4 (4-11, 4-11, 5-11, 11-6, 11-5, 11-7, 8-11).

PREOLIMPICO EUROPEO TENNISTAVOLO

Singolare maschile

Quarti di finale

Mihai Bobocica (Italia)-Alvaro Robles (Spagna) 2-4 (11-9, 7-11, 11-7, 4-11, 2-11, 10-12)

Ottavi di finale

Mihai Bobocica (Italia)-Adam Szudi (Ungheria) 4-1 (16-14, 11-7, 6-11, 11-2, 11-6)

Sedicesimi di finale

Mihai Bobocica (Italia) bye

Niagol Stoyanov (Italia)-Panagiotis Gionis (Grecia) 0-4 (7-11, 4-11, 7-11, 12-14)

Singolare femminile

Sedicesimi di finale

Giorgia Piccolin (Italia)-Barbora Balazova (Slovacchia) 3-4 (11-8, 13-15, 7-11, 12-10, 8-11, 11-7, 6-11)

Debora Vivarelli (Italia)-Georgina Pota (Ungheria) 3-4 (4-11, 4-11, 5-11, 11-6, 11-5, 11-7, 8-11)