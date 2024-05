Tennis, Rafa Nadal: “Per il Roland Garros deciderò dopo Roma. Non so se è stata l’ultima in Spagna”

La favola di Rafa Nadal nel suo ultimo Masters 1000 di Madrid è terminata negli ottavi di finale contro il ceco Jiri Lehecka. Il maiorchino si è arreso in due set all’avversario e a fine partita ha ricevuto un calorosissimo saluto da parte degli organizzatori del torneo (tra cui l’amico Feliciano Lopez) e tutto il pubblico presente sugli spalti. Un momento davvero emozionante e che a toccato anche l’ex numero uno del mondo.

Queste le parole in conferenza stampa: “Saluto Madrid più felice di quando ero arrivato. È difficile immaginarsi che possa fare grandi cose a Roma, ma continuo a dire che nello sport tutto può cambiare molto rapidamente. Dopo Roma deciderò se giocare o meno il Roland Garros. Spero di giocare a Roma e, se non ci saranno contrattempi, andrò lì con la voglia di migliorare ancora”.

Ancora sulle prossime settimane e su quello che ha vissuto a Madrid: “Voglio essere competitivo e darmi la possibilità di giocare un buon tennis. Continuerò a lavorare duro per cercare di realizzarlo. Oggi è stata una giornata emozionante ed è un giorno indimenticabile per salutare Madrid. Questo è uno dei posti e forse anche il posto dove ho ricevuto più amore e sostegno durante tutti questi anni”.

Quella di ieri è stata probabilmente l’ultima partita in Spagna per Nadal, anche se il maiorchino lascia aperta la porta ad una clamorosa possibilità: “Non so se sarà l’ultima volta in Spagna, anche se è probabile lo sia. C’è una Coppa Davis all’orizzonte, che forse è scartata per la posizione in calendario, ma alla fine non si può mai sapere. Se questa è stata l’ultima volta in Spagna, è stato un piacere”.